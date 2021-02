Covid Lombardia, 128 casi varianti: da inglese a brasiliana (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “A lunedì avevamo accertato 128 casi di varianti di Sars-CoV-2 in Lombardia: tutte inglesi, una brasiliana e una sospetta ancora da identificare se brasiliana o sudafricana. E’ un dato sicuramente di grande attenzione e noi oggi emaniamo una circolare con cui invitiamo l’Ats ad adottare alcuni comportamenti nuovi indicati dal ministero che il 31 gennaio ha inviato una sua circolare”, per “prendere atto che le varianti si stanno diffondendo e hanno un indice di trasmissibilità superiore al Covid che abbiamo finora conosciuto”. A fare il punto sul nodo varianti è il direttore generale Welfare della Regione Lombardia Marco Trivelli, che oggi – in occasione di un’audizione in Commissione Sanità del Consiglio regionale – ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “A lunedì avevamo accertato 128didi Sars-CoV-2 in: tutte inglesi, unae una sospetta ancora da identificare seo sudafricana. E’ un dato sicuramente di grande attenzione e noi oggi emaniamo una circolare con cui invitiamo l’Ats ad adottare alcuni comportamenti nuovi indicati dal ministero che il 31 gennaio ha inviato una sua circolare”, per “prendere atto che lesi stanno diffondendo e hanno un indice di trasmissibilità superiore alche abbiamo finora conosciuto”. A fare il punto sul nodoè il direttore generale Welfare della RegioneMarco Trivelli, che oggi – in ocone di un’audizione in Commissione Sanità del Consiglio regionale – ...

