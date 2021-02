Covid, l’Emilia-Romagna insegue le varianti: al setaccio ogni anomalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) BOLOGNA – La variante inglese è “già assolutamente presente” in Emilia-Romagna, mentre “al momento” non ci sono prove di contagi legati alle altre varianti note del virus Sars-Cov-2. In attesa dell’esito dell’indagine avviata dopo i primi casi emiliano-romagnoli, il direttore del laboratorio di microbiologia di Pievesestina Vittorio Sambri fa il punto delle ricerche condotte in regione sulla presenza delle varianti nei casi riscontrati nelle ultime settimane. “Purtroppo per noi la variante inglese l’abbiamo già identificata sui primi campioni studiati, che erano campioni di soggetti rientrati dal Regno Unito tra fine dicembre e metà gennaio”, spiega Sambri ad AriaPulita, su 7Gold. Ora “bisognerà fare indagini molto approfondite per capire se oltre alla variante inglese, dio non voglia, abbiamo anche qualcos’altro”. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) BOLOGNA – La variante inglese è “già assolutamente presente” in Emilia-Romagna, mentre “al momento” non ci sono prove di contagi legati alle altre varianti note del virus Sars-Cov-2. In attesa dell’esito dell’indagine avviata dopo i primi casi emiliano-romagnoli, il direttore del laboratorio di microbiologia di Pievesestina Vittorio Sambri fa il punto delle ricerche condotte in regione sulla presenza delle varianti nei casi riscontrati nelle ultime settimane. “Purtroppo per noi la variante inglese l’abbiamo già identificata sui primi campioni studiati, che erano campioni di soggetti rientrati dal Regno Unito tra fine dicembre e metà gennaio”, spiega Sambri ad AriaPulita, su 7Gold. Ora “bisognerà fare indagini molto approfondite per capire se oltre alla variante inglese, dio non voglia, abbiamo anche qualcos’altro”.

