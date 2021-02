Covid, Italia prima in Europa per i richiami del vaccino. Germania: lockdown fino a marzo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con 1.214.139 Italiani vaccinati con entrambe le dosi (quindi anche con il richiamo) l’Italia è il primo Paese europeo per numero di vaccinazioni effettuate contro il Coronavirus. S’intende, cioè, vaccinazioni complete in termini di efficacia. Il dato è rilevante per la celerità della nostra campagna, che però non ha ancora “impattato” sulla vasta fascia debole degli anziani sopra gli 80 anni. In arrivo milioni di dosi Al secondo posto per numero di vaccinati c’è la Germania (1.024.631), al terzo la Spagna (838.782). È invece la Germania, con 3.369.433 dosi, il primo Paese dell’Ue per il totale delle somministrazioni. Seguono l’Italia con 2.899.495 dosi e la Francia, con 2.216.826. Complessivamente, in questa settimana, sono arrivati o arriveranno in Italia quasi 2 milioni di dosi di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con 1.214.139ni vaccinati con entrambe le dosi (quindi anche con il richiamo) l’è il primo Paese europeo per numero di vaccinazioni effettuate contro il Coronavirus. S’intende, cioè, vaccinazioni complete in termini di efficacia. Il dato è rilevante per la celerità della nostra campagna, che però non ha ancora “impattato” sulla vasta fascia debole degli anziani sopra gli 80 anni. In arrivo milioni di dosi Al secondo posto per numero di vaccinati c’è la(1.024.631), al terzo la Spagna (838.782). È invece la, con 3.369.433 dosi, il primo Paese dell’Ue per il totale delle somministrazioni. Seguono l’con 2.899.495 dosi e la Francia, con 2.216.826. Complessivamente, in questa settimana, sono arrivati o arriveranno inquasi 2 milioni di dosi di ...

Corriere : Cani anti-covid al via in Italia: così rilevano il 95% dei positivi (anche asintomatici) - Corriere : Vaccinazioni, von der Leyen loda l’Italia: «Tra gli esempi positivi» - MSF_ITALIA : Bisogno urgente di #vaccini in #Africa meridionale dove si sta diffondendo la nuova e più contagiosa variante di… - massinucci : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, Von der Leyen: 'In #Italia è stato vaccinato il 4 per cento della popolazione'- Il video - #ANSA @vonderleyen… - SilvanoPravato : @denkendesblatt @erretti42 @AntonelloAnto67 Se c’è in Italia un numero superiore di morti per Covid lo dobbiamo all… -