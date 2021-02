Covid Italia, i dati di oggi delle regioni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I dati delle regioni di oggi, mercoledì 10 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in Italia. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 671”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale di oggi sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. I decessi nelle ultime 24 ore sono 16. Sono 20.046 i test effettuati di cui 13.043 tamponi molecolari e 7.003 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,35% (7,1% sulle prime diagnosi). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 140.265 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 671 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Idi, mercoledì 10 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 671”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale disull’andamento dell’epidemia di coronavirus. I decessi nelle ultime 24 ore sono 16. Sono 20.046 i test effettuati di cui 13.043 tamponi molecolari e 7.003 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,35% (7,1% sulle prime diagnosi). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 140.265 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 671 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono ...

