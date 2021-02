Covid: in Sicilia 695 i nuovi positivi, 1.600 guariti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono 695 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 22.360 tamponi processati con una incidenza di positivi di circa il 3,1%, in discesa rispetto a ieri. La regione è settima nel contagio di oggi. Le vittime sono state 29 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.757. Il totale degli attualmente positivi Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono 695 ial19 insu 22.360 tamponi processati con una incidenza didi circa il 3,1%, in discesa rispetto a ieri. La regione è settima nel contagio di oggi. Le vittime sono state 29 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.757. Il totale degli attualmente

