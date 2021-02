Covid in Campania, oggi 1.635 positivi e 1.635 morti: l'indice di contagio scende al 7%, giù anche ricoveri e terapie intensive (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Continua a scendere la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.635 positivi su 20.912 tamponi effettuati, 361 in più di ieri con 7.221... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Continua are la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.635su 20.912 tamponi effettuati, 361 in più di ieri con 7.221...

fattoquotidiano : Covid, De Luca: “Grave ripresa dei contagi per movida e apertura scuole in Campania, così non reggiamo”. Poi accusa… - TgLa7 : #Covid: De Luca, in Campania forte ripresa contagi. Governo intervenga con decisioni adeguate - juornoit : #juorno #Covid i dati del Contagio in #Campania - paolochiariello : #juorno #Covid i dati del Contagio in #Campania - FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 1.274 positivi e 24 morti: l'indice di contagio scende al 7%, giù anche ricoveri e terapie int… -