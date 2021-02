Covid Germania, possibile estensione lockdown fino al 14 marzo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Potrebbe essere prorogato fino al 14 marzo il lockdown in vigore fino al 14 febbraio e imposto in Germania per contenere la diffusione del Coronavirus. Questo quanto emerge dalla bozza di un documento aggiornato in vista del vertice che nel pomeriggio riunirà la cancelliera Angela Merkel e i premier federali. Lo riporta ‘Der Spiegel’, anticipando inoltre che se i parrucchieri potranno riaprire a partire dal 1° marzo, non è stata ancora fissata una data per l’apertura del commercio al dettaglio. Quanto alle scuole, la responsabilità di una loro riapertura verrebbe affidata ai singoli Laender. E’ da novembre che la Germania ha adottato misure di contenimento della pandemia che hanno portato alla chiusura delle scuole, degli asili nido e degli esercizi commerciali ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Potrebbe essere prorogatoal 14ilin vigoreal 14 febbraio e imposto inper contenere la diffusione del Coronavirus. Questo quanto emerge dalla bozza di un documento aggiornato in vista del vertice che nel pomeriggio riunirà la cancelliera Angela Merkel e i premier federali. Lo riporta ‘Der Spiegel’, anticipando inoltre che se i parrucchieri potranno riaprire a partire dal 1°, non è stata ancora fissata una data per l’apertura del commercio al dettaglio. Quanto alle scuole, la responsabilità di una loro riapertura verrebbe affidata ai singoli Laender. E’ da novembre che laha adottato misure di contenimento della pandemia che hanno portato alla chiusura delle scuole, degli asili nido e degli esercizi commerciali ...

