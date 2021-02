Covid, dopo la Lombardia nuovo errore nei dati: quale regione cambia colore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In un’altra regione d’Italia altro caso di errore dati nella lotta al Covid: si cambia colore e si passa in zona gialla. Le varianti preoccupano. dopo la Lombardia un altra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In un’altrad’Italia altro caso dinella lotta al: sie si passa in zona gialla. Le varianti preoccupano.laun altra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

marattin : Due anni fa era saldo il governo Lega-M5S. Ancora un anno fa, il Covid (quasi) non sapevamo che fosse, le “sardine”… - MediasetTgcom24 : Covd, in Cina zero casi: è la prima volta dopo mesi #covid - SkyTG24 : Covid, la Puglia torna in zona gialla da giovedì 11 febbraio dopo la rettifica dei dati - Ticinonline : Dopo un anno di Covid anche la Lombardia si riscopre indigente #covid #lombardia #cibopertutti - lapierpierina : RT @SensoDiNausea: Ah, l'età media dei morti di covid, dopo 1 anno, è sempre over 80 anni. Poi dove muoiono non ce lo dicono. -