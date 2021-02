Covid, Crisanti contro gli anticorpi monoclonali. Il duro attacco (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Sulla base dei risultati, i monoclonali non funzionano nei casi avanzati di Covid, hanno un effetto positivo nei casi lievi e moderati. A che serve spendere 500 milioni di euro in questa pratica? Quei soldi sarebbero serviti alla ricerca italiana”. Il virologo Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino, ribadisce la sua posizione ospite di ‘Cartabianca’, su Rai 3. “Il trial di Eli Lilly è stato sospeso a metà perché hanno visto che c’erano degli effetti controproducenti. Gli anticorpi monoclonali hanno un effetto positivo perché accorciano da otto a cinque giorni il decorso della malattia nei casi lievi e moderati quindi, fanno bene a chi teoricamente ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Sulla base dei risultati, inon funzionano nei casi avanzati di, hanno un effetto positivo nei casi lievi e moderati. A che serve spendere 500 milioni di euro in questa pratica? Quei soldi sarebbero serviti alla ricerca italiana”. Il virologo Andrea, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino, ribadisce la sua posizione ospite di ‘Cartabianca’, su Rai 3. “Il trial di Eli Lilly è stato sospeso a metà perché hanno visto che c’erano degli effettiproducenti. Glihanno un effetto positivo perché accorciano da otto a cinque giorni il decorso della malattia nei casi lievi e moderati quindi, fanno bene a chi teoricamente ...

