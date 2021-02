Covid Campania, oltre 1600 nuovi positivi: comunicati 26 decessi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.635 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, di cui 1.421 asintomatici e 85 sintomatici, su 20.912 test analizzati nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale registra 26 decessi, 14 deceduti nelle ultime 48 ore e 12 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 1.191 guariti. Questo il bollettino di oggi: Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 1.635 (di cui 129 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.421 Sintomatici: 85 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolareTamponi del giorno: 20.912 (di cui 2.898 antigenici) Totale positivi: 236.231 (di cui 2.462 antigenici) Totale tamponi: 2.589.633 (di cui 50.231 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.635 ial-19 in, di cui 1.421 asintomatici e 85 sintomatici, su 20.912 test analizzati nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale registra 26, 14 deceduti nelle ultime 48 ore e 12 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 1.191 guariti. Questo il bollettino di oggi: Questo il bollettino di oggi:del giorno: 1.635 (di cui 129 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.421 Sintomatici: 85 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolareTamponi del giorno: 20.912 (di cui 2.898 antigenici) Totale: 236.231 (di cui 2.462 antigenici) Totale tamponi: 2.589.633 (di cui 50.231 ...

