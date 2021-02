Covid, calano i contagi e la Lega chiede la zona gialla per San Valentino (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Continua a diminuire, anche se lentamente, il numero dei contagi Covid in Sicilia. Secondo il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute sono 695 i nuovi positivi (ieri erano 744) su 22.360 tamponi processati, con una incidenza di circa il 3,1%, ancora in calo e al di sotto della media nazionale ferma al 4,1%. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Continua a diminuire, anche se lentamente, il numero deiin Sicilia. Secondo il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute sono 695 i nuovi positivi (ieri erano 744) su 22.360 tamponi processati, con una incidenza di circa il 3,1%, ancora in calo e al di sotto della media nazionale ferma al 4,1%.

