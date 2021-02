Covid Basilicata, oggi 98 contagi: bollettino 10 febbraio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono 98 i nuovi contagi di Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 10 febbraio. Si registra un altro decesso. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 834 tamponi molecolari, secondo quanto reso noto dalla task force regionale. Sul totale dei positivi 24 riguardano Tolve, Comune potentino di seimila abitanti. Nelle ultime 24 ore è deceduta una persona residente a Melfi. I lucani guariti sono 32 a cui si aggiungono altre 14 guarigioni di un periodo precedente ”a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità”, come precisa la task force regionale. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.117 (+49), di cui 3.030 in isolamento domiciliare, mentre ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono 98 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 10. Si registra un altro decesso. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 834 tamponi molecolari, secondo quanto reso noto dalla task force regionale. Sul totale dei positivi 24 riguardano Tolve, Comune potentino di seimila abitanti. Nelle ultime 24 ore è deceduta una persona residente a Melfi. I lucani guariti sono 32 a cui si aggiungono altre 14 guarigioni di un periodo precedente ”a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme-19 della Regionee dell’Istituto Superiore di Sanità”, come precisa la task force regionale. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.117 (+49), di cui 3.030 in isolamento domiciliare, mentre ...

