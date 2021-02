Covid | ancora tanti i casi in Abruzzo | l' emergenza soprattutto nel pescarese e teatino

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 46147 ipositivi al19 registrati indall’inizio dell’. Rispetto a ieri si registrano 314 nuovi(di età compresa tra 1 e 90 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 73, di cui 10 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 53 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovie sale a 1533 (di età compresa tra 53 e 94 anni, 4 in provincia di Chieti e 3 in provincia di Pescara). Nel numero deipositivi sono compresi anche 33807 dimessi/guariti (+249 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10807 (+58 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora

...la virata governista del M5S sarebbe per Draghi solo un impedimento per risolvere l'emergenza. Che sarebbe un boccone troppo amaro da far ingoiare alla base militante,scottata dall'esito ...La che lo sosterrà non èchiara. starebbe valutando un'astensione. Il è a rischio scissione. ... e abbiamo chiesto che la proroga del blocco dei licenziamenti e della cassasia ...Il Comitato tecnico scientifico ha messo a punto linee guida, per una riapertura in sicurezza ma c’è anche l’indicazione di procedere con prudenza Ogni Regione, sulla base delle linee guida nazionali, ...ROMA (ITALPRESS) – L’Associazione Italiana Ospedalità Privata (Aiop) è, ancora una volta, a disposizione del Governo, in quanto ...