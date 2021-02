Covid, a Napoli caramelle per gli anziani che si vaccinano: “È un atto di amore” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Arrivano le dichiarazioni Antonio D’amore, Direttore Generale Asl Napoli 2, intervenuto nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. “Noi abbiamo circa 50mila anziani nel nostro territorio e le iscrizioni in piattaforma raggiungono 13mila”. L’Asl Napoli 2 accoglierà gli anziani con una semplice attenzione: “La caramella è un atto di gentilezza verso quella categoria che ha vissuto la solitudine ed è stata falcidiata. E’ un atto di amore, una caramella offerta a tutti i nonni che vengono a vaccinarsi. Pensiamo che una bottiglina d’acqua e una caramella possano essere un gesto di attenzione”. Il dirigente sanitario ha spiegato: “Stiamo provvedendo a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Arrivano le dichiarazioni Antonio D’, Direttore Generale Asl2, intervenuto nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. “Noi abbiamo circa 50milanel nostro territorio e le iscrizioni in piattaforma raggiungono 13mila”. L’Asl2 accoglierà glicon una semplice attenzione: “La caramella è undi gentilezza verso quella categoria che ha vissuto la solitudine ed è stata falcidiata. E’ undi, una caramella offerta a tutti i nonni che vengono a vaccinarsi. Pensiamo che una bottiglina d’acqua e una caramella possano essere un gesto di attenzione”. Il dirigente sanitario ha spiegato: “Stiamo provvedendo a ...

