Covid | 336 decessi e 12 956 nuovi casi Emergenza medici in Umbria

RedazioneTvcity : Covid-19: in Italia 12.956 nuovi casi. Attestate 336 vittime - - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 10 febbraio 2021: 12.956 nuovi casi e 336 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - BasicLifeSupp : Covid. Il bollettino: oggi 12.956 nuovi casi e 336 decessi - Davjd_S : RT @Libero_official: Il #bollettino del #10febbraio: 12.956 contagiati, 16.467 guariti e 336 morti, scendono anche i ricoveri ordinari e in… - fainformazione : Covid al 10 febbraio 2021: tasso di positività al 4,16%, 336 i nuovi morti In aumento il numero di nuovi casi Covi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 336

Infermieri trasportano il corpo dell'ennesima vittima del- 19 in Portogallo - Ansa / Afp . Sono 12.956 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia ... Per quanto riguarda le vittime sono,...I decessi sono(ieri 422), per un totale di 92.338 vittime da inizio epidemia. Sostanzialmente stabili i ricoveri, con le terapie intensive che registrano 155 ingressi del giorno (ieri 146), e ...ROMA, 10 FEB - Sono 12.956 i nuovi casi di coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono, invece, 336. Lo si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute. Sono stat ...Abruzzo - Sono i contagi da coronavirus resi noti in Abruzzo oggi, 10 febbraio, secondo il bollettino regionale. Lombardia - Sono 1.849 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettin ...