Covid-19: pronto il calendario per vaccinare gli over 80 nel Sannio

Tempo di lettura: 2 minutiOggi l'Azienda Sanitaria concluderà la prima fase di vaccinazioni contro il Covid. "Da domani cominceremo a vaccinare le persone ultraottantenni che si sono registrate sulla piattaforma informatica regionale che ad oggi sono circa 10.000" – dichiara il Direttore Generale, Gennaro Volpe. Le persone, aventi diritto, saranno convocate tramite la piattaforma regionale e prenotate in base alla residenza, presso la sede a loro più vicina. "Oltre agli ambulatori dedicati presenti nelle cinque sedi distrettuali – spiega il DG- abbiamo ritenuto necessario attivare ulteriori punti vaccinali, per favorire una popolazione particolarmente fragile". Le vaccinazioni saranno effettuate presso gli ambulatori dei distretti come di seguito indicato: Distretto Benevento, ambulatori di via Mascellaro e via Minghetti;Distretto Montesarchio,

