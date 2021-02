Covid-19 nel Sannio, nuovi positivi e decessi: i bollettini di Asl e “San Pio” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asl di Benevento ha diramato un nuovo bollettino sulla situazione dei contagi da Covid-19 nel Sannio. Sono 47 i nuovi positivi (7 sintomatici e 40 asintomatici) su 455 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Oltre ai nuovi positivi si registra la guarigione di 39 persone. I decessi registrati sono 2. Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna 465 tamponi, dei quali 90 risultati positivi. Dei novanta positivi, 39 rappresentano nuovi casi, relativi a 38 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 51 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asl di Benevento ha diramato un nuovo bollettino sulla situazione dei contagi da-19 nel. Sono 47 i(7 sintomatici e 40 asintomatici) su 455 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Oltre aisi registra la guarigione di 39 persone. Iregistrati sono 2. Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna 465 tamponi, dei quali 90 risultati. Dei novanta, 39 rappresentanocasi, relativi a 38 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 51 si riferiscono a conferme dità già precedentemente ...

