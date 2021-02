Cos’è il Ministero della Transizione Ecologica chiesto da Beppe Grillo

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Legambiente, al termine del confronto con il premier incaricato Mario Draghi, annuncia la nascita del. Mario Draghi annuncia per vie traverse la creazione delaccogliendo quindi la richiesta del Garante del Movimento 5 Stelle. L’annuncio non arriva direttamente dal premier incaricato ma da Legambiente, che nel punto stampa ha comunicato la decisione di Mario Draghi. Ma di cosa si tratta esattamente? #Consultazioni“#Draghi ha annunciato in anteprima alle associazioni che ci sarà unche terrà in considerazione l’ambiente come elemento trasversale delle politiche del governo. È un fattore ...