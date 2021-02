Cosa resta di Reagan nell’era Biden. Parla Gennaro Sangiuliano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una storia americana, come più non si può. A centodieci anni dalla nascita di Ronald Reagan e a quaranta dai suoi primi passi nella Casa Bianca Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, giornalista e saggista, aggiunge una nuova puntata alla sua serie di biografie-best seller. “Reagan. Il presidente che cambiò la politica americana” (Mondadori) è il racconto di un sogno americano divenuto realtà. Dalla povertà dell’infanzia alla celebrità del cinema e della tv fino agli altari della politica mondiale, la storia di Reagan Parla ancora oggi a tutti perché è semplice, vera, schietta. E la sua eredità politica è più attuale di quanto non si immagini. Direttore, quella di Reagan è davvero una storia americana? È anzitutto una straordinaria vicenda umana. Un ragazzo che nasce ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una storia americana, come più non si può. A centodieci anni dalla nascita di Ronalde a quaranta dai suoi primi passi nella Casa Bianca, direttore del Tg2, giornalista e saggista, aggiunge una nuova puntata alla sua serie di biografie-best seller. “. Il presidente che cambiò la politica americana” (Mondadori) è il racconto di un sogno americano divenuto realtà. Dalla povertà dell’infanzia alla celebrità del cinema e della tv fino agli altari della politica mondiale, la storia diancora oggi a tutti perché è semplice, vera, schietta. E la sua eredità politica è più attuale di quanto non si immagini. Direttore, quella diè davvero una storia americana? È anzitutto una straordinaria vicenda umana. Un ragazzo che nasce ...

RFuzio : Resta solo da chiedere a Salvini cosa ne pensa di Laura Boldrini. - FabianRothschi1 : @rudy_matrix @WeAreTennisITA Sono anni che sento sta storia “se avesse avuto testa”. Onestamente mi ha sempre lasci… - Gf43350068 : @Simona62164383 Secondo me è meglio questa perché non viene citata Elisabetta e quindi resta più vaga la cosa - Chiaraaaaaa_def : RT @thwunknovn: e fermati qui e resta così prima che il tempo porti via ogni cosa - Lellina82 : @m_paradisiaci @goldensIumbers_ Bisogna vedere cosa resta del suo lato umano però -