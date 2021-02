Corsa agli Oscar 2021, l’Italia punta su Laura Pausini (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La speranza che l’Italia concorresse ai prossimi Oscar nella categoria miglior film internazionale si è infranta al momento dell’annuncio della shortlist dei candidati, quando Notturno di Gianfranco Rosi, il documentario presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, non è stato selezionato nella «short list» dell’Academy. Il film, che al Lido è tornato a casa a bocca asciutta, è presente, però, nella categoria di miglior documentario, per cui sono stati indicati altri 14 titoli che saranno poi ridotti a 5 per la nomination ufficiale. Al di là della polemica sulla scelta di proporre un documentario per rappresentare il nostro Paese agli Oscar, l’Italia si fa sentire con altri titoli e con altre categorie, prima fra tutte quella per la migliore colonna sonora e la migliore canzone originale. https://www.youtube.com/watch?v=imjSm7FNmwE Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La speranza che l’Italia concorresse ai prossimi Oscar nella categoria miglior film internazionale si è infranta al momento dell’annuncio della shortlist dei candidati, quando Notturno di Gianfranco Rosi, il documentario presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, non è stato selezionato nella «short list» dell’Academy. Il film, che al Lido è tornato a casa a bocca asciutta, è presente, però, nella categoria di miglior documentario, per cui sono stati indicati altri 14 titoli che saranno poi ridotti a 5 per la nomination ufficiale. Al di là della polemica sulla scelta di proporre un documentario per rappresentare il nostro Paese agli Oscar, l’Italia si fa sentire con altri titoli e con altre categorie, prima fra tutte quella per la migliore colonna sonora e la migliore canzone originale. https://www.youtube.com/watch?v=imjSm7FNmwE

