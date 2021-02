Coronavirus Toscana: Giani, passaggio in zona arancione è pericolo reale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Vi e' una tendenza alla crescita, e la tendenza e' sopra 1 per quanto riguarda l'RT. Quindi, ha concluso il governatore, se la volta scorsa abbiamo sfiorato l'arancione, questa volta invece il pericolo e' reale, oggettivo Leggi su firenzepost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Vi e' una tendenza alla crescita, e la tendenza e' sopra 1 per quanto riguarda l'RT. Quindi, ha concluso il governatore, se la volta scorsa abbiamo sfiorato l', questa volta invece ile', oggettivo

corrierefirenze : #Coronavirus in #Toscana, il bollettino: 671 nuovi casi. Giani: «Contagi saliti, rischio zona #arancione è oggettiv… - SienaFree : Coronavirus in Toscana, Giani: 671 nuovi positivi - infoitsalute : Toscana coronavirus 10 febbraio, 671 nuovi contagiati - rep_firenze : Toscana coronavirus 10 febbraio, 671 nuovi contagiati [aggiornamento delle 10:36] - ilGiunco : Coronavirus, le anticipazioni: in Toscana 671 nuovi casi -