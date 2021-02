Coronavirus Sicilia, il bollettino del 10 febbraio 2021: 695 nuovi casi, tasso di positività al 3,1% (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono 695 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 22.360 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 10 febbraio 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola scendono a 37.587 di cui 36.309 in isolamento domiciliare, 1.600 i guariti. In terapia intensiva i pazienti sono 170 (-6), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1.108(-53). Si registrano purtroppo 29 vittime. Il tasso di positività adesso è al 3,1 %.I casi città per città.Palermo 218, Catania 197, Messina 93, Trapani 33, Siracusa 38, Ragusa 23, Caltanissetta 22, Agrigento 58, Enna 13. Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono 695 icontagi registrati insu 22.360 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 10. Al momento gli attuali positivi nell’Isola scendono a 37.587 di cui 36.309 in isolamento domiciliare, 1.600 i guariti. In terapia intensiva i pazienti sono 170 (-6), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1.108(-53). Si registrano purtroppo 29 vittime. Ildiadesso è al 3,1 %.Icittà per città.Palermo 218, Catania 197, Messina 93, Trapani 33, Siracusa 38, Ragusa 23, Caltanissetta 22, Agrigento 58, Enna 13.

Regione_Sicilia : #Coronavirus, al via la prenotazione dei #vaccini per gli “over 80” - - NewSicilia : Sono ore 'calde' in #Sicilia per comprendere se sarà possibile il passaggio alla sospirata #zonagialla già a partir… - ag_notizie : Coronavirus, calo dei contagi in Sicilia: 695 nuovi casi (+58 in provincia), ma ci sono altri 29 morti… - peppesava : RT @Ragusanews: Covid Sicilia, 10 febbraio: 695 nuovi casi e altri 29 morti - Ragusanews : Covid Sicilia, 10 febbraio: 695 nuovi casi e altri 29 morti -