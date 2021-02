Coronavirus: Regione Lombardia, Ministero Salute convoca tavolo su emergenze vaccini (2) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il tavolo, si spiega dalla Regione Lombardia, "si riunirà già in serata e sarà composto da Ministero della Salute, Aifa, Agenas e da quattro rappresentanti delle regioni, tra cui uno della Regione Lombardia". Il tavolo sarà chiamato "a rispondere con urgenza alle domande se con il vaccino AstraZeneca sarà possibile vaccinare cittadini al di sopra dei 55 anni di età, se la seconda dose del vaccino AstraZeneca potrà essere somministrata dopo 12-14 settimane dalla prima inoculazione, se la seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna potranno essere posticipate rispetto al previsto e se sarà possibile eliminare l'obbligo della firma di due operatori al momento della somministrazione del vaccino". Le risposte, si aggiunge dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il, si spiega dalla, "si riunirà già in serata e sarà composto dadella, Aifa, Agenas e da quattro rappresentanti delle regioni, tra cui uno della". Ilsarà chiamato "a rispondere con urgenza alle domande se con il vaccino AstraZeneca sarà possibile vaccinare cittadini al di sopra dei 55 anni di età, se la seconda dose del vaccino AstraZeneca potrà essere somministrata dopo 12-14 settimane dalla prima inoculazione, se la seconda dose deiPfizer e Moderna potranno essere posticipate rispetto al previsto e se sarà possibile eliminare l'obbligo della firma di due operatori al momento della somministrazione del vaccino". Le risposte, si aggiunge dalla ...

