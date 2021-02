Coronavirus: Regione Lombardia, Ministero Salute convoca tavolo su emergenze vaccini (2) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 10 febbraio 2021) su Notizie.it.

RegioneER : #vaccinazione #coronavirus cittadini con 80 anni e più, in @RegioneER si parte: prenotazioni da lunedì 15 febbraio,… - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione alle 17 di oggi - Regione_Sicilia : #Coronavirus, al via la prenotazione dei #vaccini per gli “over 80” - - TV7Benevento : Coronavirus: Regione Lombardia, Ministero Salute convoca tavolo su emergenze vaccini (2)... - LuceverdeMilano : RT @RegLombardia: #Covid19 ?? Impianti sciistici Dal 15 febbraio riaprono in sicurezza gli impianti di risalita anche per gli sciatori amat… -