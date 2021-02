Coronavirus | Oms | i casi globali calati del 17% in una settimana In Giappone a rischio spreco milioni di dosi per le siringhe sbagliate

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Oms Oms L’andamento dei contagi negli ultimi sette giorni nel mondoLa frenata della pandemia nel mondo Segnali positivi arrivano dall’ultimo report dell’Oms che registra un calo globale sull’andamento della pandemia di. Negli ultimi sette giorni itotali sono stati 3,1, in calo del 17% rispetto allaprecedente. Si tratta del calo più basso rispetto al precedente dell’ultimadi ottobre. A guidare la classifica mondiale restano gli Stati Uniti, con 871.365 infezioni in una, in calo del 19%. Preoccupano ancora gli alti livelli di contagio che persistono in Brasile, Francia, Russia e Regno Unito. A registrare il calo più consistente è stata l’Africa con il 22% in meno in una, mentre scende meno ...

