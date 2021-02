Coronavirus, meno morti ma più contagi: 12.956 casi e 336 decessi. Le indicazioni dell’Aifa su AstraZeneca (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono 12.956 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 10 febbraio, resi noti nei dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 336 morti che portano il totale a 92.338 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 310.994 tamponi, l’indice di positività è al 4,16%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.128 (-15 da ieri). Intanto l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) «raccomanda che la seconda dose del vaccino AstraZeneca dovrebbe essere somministrata idealmente nel corso della 12/a settimana (da 78 a 84 giorni) e comunque ad una distanza di almeno 10 settimane (63 giorni) dalla prima dose». Coronavirus, 1.849 casi in Lombardia I dati ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono 12.956 idain Italia oggi, 10 febbraio, resi noti nei dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 336che portano il totale a 92.338 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 310.994 tamponi, l’indice di positività è al 4,16%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.128 (-15 da ieri). Intanto l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) «raccomanda che la seconda dose del vaccinodovrebbe essere somministrata idealmente nel corso della 12/a settimana (da 78 a 84 giorni) e comunque ad una distanza di al10 settimane (63 giorni) dalla prima dose»., 1.849in Lombardia I dati ...

