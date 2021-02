**Coronavirus: Lombardia, vaccini a over 80 da 18 febbraio, si prenota da lunedì** (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Milano, 10 feb. (Adnkronos) - Prenderà il via giovedì 18 febbraio in Lombardia la vaccinazione anti Covid per le persone 'over 80'. A partire da lunedì 15 febbraio, le cittadine e i cittadini che appartengono a questa categoria potranno comunicare al proprio medico o in farmacia la volontà ad essere vaccinate. Lo annunciano il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e la vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Milano, 10 feb. (Adnkronos) - Prenderà il via giovedì 18inla vaccinazione anti Covid per le persone '80'. A partire da lunedì 15, le cittadine e i cittadini che appartengono a questa categoria potranno comunicare al proprio medico o in farmacia la volontà ad essere vaccinate. Lo annunciano il presidente di Regione, Attilio Fontana, e la vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti.

RegLombardia : #LNews A fronte di 29.479 tamponi effettuati, sono 1.625 i nuovi positivi (5,5%). I guariti/dimessi sono 905. ??… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 38.651 tamponi effettuati, so… - TV7Benevento : **Coronavirus: Lombardia, vaccini a over 80 da 18 febbraio, si prenota da lunedì**... - BreakingItalyNe : Coronavirus, In Lombardia 128 casi di varianti inglese, sudafricana e brasiliana: via al monitoraggio, si parte dal… - nicomanetta1 : Covid: taxi, Ncc e noleggi bus esentati dal bollo auto in Lombardia per il 2021 - -