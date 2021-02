Coronavirus: Lombardia, vaccini a over 80 da 18 febbraio, si prenota da lunedì (2) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - La vaccinazione degli over 80 in Lombardia sarebbe dovuta partire il 24 febbraio nei piani della Regione. L'anticipo di una settimana sarà annunciato con una lettera aperta alle cittadine e cittadini lombardi da veicolare su tutti i canali di informazione, video, radio, tv, social, farmacie, catene della grande distribuzione, affinché il messaggio raggiunga tutta la popolazione 'over 80'. Per 'prenotarsi' sarà sufficiente avere con sé la tessera sanitaria, un numero di cellulare o telefono fisso. In alternativa, sarà possibile manifestare la propria adesione attraverso la piattaforma online dedicata alla campagna vaccinazionicovid.servizirl.it anche attraverso il supporto di un familiare. In seguito all'adesione il cittadino riceverà, telefonicamente o tramite sms, l'appuntamento per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - La vaccinazione degli80 insarebbe dovuta partire il 24nei piani della Regione. L'anticipo di una settimana sarà annunciato con una lettera aperta alle cittadine e cittadini lombardi da veicolare su tutti i canali di informazione, video, radio, tv, social, farmacie, catene della grande distribuzione, affinché il messaggio raggiunga tutta la popolazione '80'. Per 'rsi' sarà sufficiente avere con sé la tessera sanitaria, un numero di cellulare o telefono fisso. In alternativa, sarà possibile manifestare la propria adesione attraverso la piattaforma online dedicata alla campagna vaccinazionicovid.servizirl.it anche attraverso il supporto di un familiare. In seguito all'adesione il cittadino riceverà, telefonicamente o tramite sms, l'appuntamento per la ...

RegLombardia : #LNews A fronte di 29.479 tamponi effettuati, sono 1.625 i nuovi positivi (5,5%). I guariti/dimessi sono 905. ??… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 38.651 tamponi effettuati, so… - Italpress : Coronavirus, in Lombardia 128 casi di varianti - TV7Benevento : Coronavirus: Lombardia, vaccini a over 80 da 18 febbraio, si prenota da lunedì (2)... - MichiBrambilla : Coronavirus, in Lombardia 128 casi di varianti, in arrivo circolare -