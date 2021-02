Coronavirus, Johnson: “Vaccinato il 25% degli adulti nel Regno Unito”. Spagna somministra AstraZeneca ai lavoratori essenziali (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In Gran Bretagna i decessi causati dal Covid-19 sono anche oggi più di mille, ma la campagna vaccinale continua a procedere spedita. La prima dose, ha detto il primo ministro Boris Johnson, è già stata somministrata a “un quarto dell’intera popolazione adulta“, cioè a 13 milioni di persone, inclusi “oltre il 90% degli ultra75enni e dei residenti nelle case di riposo”. La Spagna invece inizierà a somministrare il vaccino AstraZeneca ai lavoratori essenziali come la polizia, i vigili del fuoco e l’esercito, mentre la Repubblica Ceca, visti i ritardi nella distribuzione dei farmaci anti-Covid, ha annunciato che presto potrebbe seguire l’esempio dell’Ungheria, avvalendosi persino di vaccini non ancora approvati dalle competenti autorità a Bruxelles. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In Gran Bretagna i decessi causati dal Covid-19 sono anche oggi più di mille, ma la campagna vaccinale continua a procedere spedita. La prima dose, ha detto il primo ministro Boris, è già statata a “un quarto dell’intera popolazione adulta“, cioè a 13 milioni di persone, inclusi “oltre il 90%ultra75enni e dei residenti nelle case di riposo”. Lainvece inizierà are il vaccinoaicome la polizia, i vigili del fuoco e l’esercito, mentre la Repubblica Ceca, visti i ritardi nella distribuzione dei farmaci anti-Covid, ha annunciato che presto potrebbe seguire l’esempio dell’Ungheria, avvalendosi persino di vaccini non ancora approvati dalle competenti autorità a Bruxelles. ...

