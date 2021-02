Coronavirus Italia, il bollettino del 10 febbraio 2021: 12.956 nuovi casi, 336 i decessi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono 12.956 nuovi casi di Coronavirus, e 336 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 12.956 (ieri 10.630) casi testati: 98.617 (ieri 82.716) Tamponi (diagnostici e di controllo): 310.994 (ieri 274.263) molecolari: 162.305 di cui 11.344 positivi pari al 6.98% (ieri 7.2%) rapidi: 148.689 di cui 1.603 positivi pari al 1.07% (ieri 0.99%) Attualmente positivi: 410.111 (ieri 413.967) Ricoverati: 19.280 (ieri 19.512, -15) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.128, 155 nuovi (ieri 2.143, stabili, 146 nuovi) Totale ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono 12.956di, e 336 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 12.956 (ieri 10.630)testati: 98.617 (ieri 82.716) Tamponi (diagnostici e di controllo): 310.994 (ieri 274.263) molecolari: 162.305 di cui 11.344 positivi pari al 6.98% (ieri 7.2%) rapidi: 148.689 di cui 1.603 positivi pari al 1.07% (ieri 0.99%) Attualmente positivi: 410.111 (ieri 413.967) Ricoverati: 19.280 (ieri 19.512, -15) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.128, 155(ieri 2.143, stabili, 146) Totale ...

