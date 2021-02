Coronavirus, in Venezuela vaccini in ritardo. Il presidente Maduro: 'Gocce di timo sicure al 100%' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La ricetta contro il Coronavirus per Nicolas Maduro è assumere Gocce di estratto di timo e di Carvativir . Il presidente del Venezuela preferisce i rimedi omeopatici a l vaccino e secondo i suoi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La ricetta contro ilper Nicolasè assumeredi estratto die di Carvativir . Ildelpreferisce i rimedi omeopatici a l vaccino e secondo i suoi ...

