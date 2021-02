Coronavirus, in Lombardia 1.849 nuovi positivi: 134 sono quelli di Bergamo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A fronte di 36.317 tamponi effettuati, sono 1.849 i nuovi positivi (5%) in Lombardia. I guariti/dimessi sono 2.238. A Bergamo si sono registrati 134 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I dati di mercoledì 10 febbraio – i tamponi effettuati: 36.317 (di cui 25.238 molecolari e 11.079 antigenici) totale complessivo: 5.959.396; – i nuovi casi positivi: 1.849 (di cui 82 ‘debolmente positivi’); – i guariti/dimessi totale complessivo: 479.645 (+2.238), di cui 3.118 dimessi e 476.527 guariti; – in terapia intensiva: 371 (+8); – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.564 (+11); – i decessi, totale complessivo: 27.598 (+39). I nuovi casi per provincia Milano: 451 di cui 173 a Milano ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A fronte di 36.317 tamponi effettuati,1.849 i(5%) in. I guariti/dimessi2.238. Asiregistrati 134casi nelle ultime 24 ore. I dati di mercoledì 10 febbraio – i tamponi effettuati: 36.317 (di cui 25.238 molecolari e 11.079 antigenici) totale complessivo: 5.959.396; – icasi: 1.849 (di cui 82 ‘debolmente’); – i guariti/dimessi totale complessivo: 479.645 (+2.238), di cui 3.118 dimessi e 476.527 guariti; – in terapia intensiva: 371 (+8); – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.564 (+11); – i decessi, totale complessivo: 27.598 (+39). Icasi per provincia Milano: 451 di cui 173 a Milano ...

