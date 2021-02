Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 10 febbraio: 12.956 nuovi casi e 336 morti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 10 febbraio. Più contagi rispetto a ieri, ma con record di tamponi (310.994) Leggi su corriere (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 10. Più contagi rispetto a ieri, ma con record di tamponi (310.994)

Corriere : Vaccinazioni, von der Leyen loda l’Italia: «Tra gli esempi positivi» - fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - Open_gol : ?? I dati di oggi sulla pandemia in Italia - robertopontillo : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia 12.956 nuovi casi con 310.994 tamponi e 336 morti #coronavirus - ItaliaInforma2 : #Coronavirus: i dati di mercoledì 10 febbraio 2021. ?? -