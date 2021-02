Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 febbraio Resta stabile l’andamento dell’epidemia in Italia. Sono 12.956 i nuovi casi su quasi 311mila tamponi. Tasso di positività intorno al 4,1%. Se si considerano solo i molecolari sale al 7,9%. Ritornano sotto i 440 i decessi (336) e continua a diminuire la pressione sui servizi sanitari: -15 in terapia intensiva e -232 tra i ricoveri ordinari. 155 i pazienti entrati in rianimazione ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 9 febbraio Resta stabile l’andamento dell’epidemia in. Sono 12.956 i nuovi casi su quasi 311mila tamponi. Tasso di positività intorno al 4,1%. Se si considerano solo i molecolari sale al 7,9%. Ritornano sotto i 440 i decessi (336) e continua a diminuire la pressione sui servizi sanitari: -15 in terapia intensiva e -232 tra i ricoveri ordinari. 155 i pazienti entrati in rianimazione ...

