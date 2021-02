Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 febbraio: 12.956 nuovi casi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, registrano 12.956 casi e 336 vittime. Ancora alti i numeri dei contagi, così come i dati sui decessi. Tasso di positività al 4,1%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 410.111, con un decremento di solo -3.856. 155 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 16.467 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Cala ancora rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare, e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 19.280 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Piemonte ed Emilia ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, mercoledì 102021, registrano 12.956e 336 vittime. Ancora alti i numeri dei contagi, così come i dati sui decessi. Tasso di positività al 4,1%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 410.111, con un decremento di solo -3.856. 155 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 16.467 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Cala ancora rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare, e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 19.280 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Piemonte ed Emilia ...

