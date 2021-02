Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 febbraio: 12.956 nuovi casi, i morti sono 336 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 12.956 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 10.630. Aumentano i tamponi effettuati: 310.994, contro i 274.263 di ieri. Nel conteggio, da qualche settimana, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,16% (ieri 3,87%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari. sono 336 i morti, 15 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 10 febbraio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nelle ultime 24 orestati 12.956 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 10.630. Aumentano i tamponi effettuati: 310.994, contro i 274.263 di ieri. Nel conteggio, da qualche settimana, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,16% (ieri 3,87%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari.336 i, 15 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 10(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Isparsi in tutte le regioni: ...

