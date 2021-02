Coronavirus | il bollettino di oggi | 12 956 casi e 336 morti nelle ultime 24 ore Ricoveri e terapie intensive ancora in calo

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono 12.956 i nuovidiregistrati in Italia24 ore , contro i 10.630 di ieri, con 310.994 tamponi (ieri 273.263). Il tasso di positività sale dal 3,9% di ieri al 4,1 di. I decessi sono 336 (ieri 422), per un totale di 92.338 vittime dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 410.111 (-3.856), 388.703 (-3.609) dei quali si trovano in isolamento domiciliare. Sostanzialmente stabili i. I pazienti degentisono 2.128 con 155 ingressi del giorno, nei reparti ordinari sono, invece, 19.280 (-232). I guariti sono 16.467 in più. La regione con il maggiore incremento di ...

Corriere : In Italia 12.956 nuovi casi e 336 morti: l'ultimo bollettino - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino: nelle ultime 24 ore 12.956 nuovi casi e 336 morti - Eloby6 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 12.956 i nuovi casi di #coronavirus in #Italia registrati nelle ultime 24 ore. Le #vittime sono, invece, 336. Lo si… - CDNewsCalabria : Coronavirus. Bollettino Regione Calabria, +214 positivi rispetto a ieri - Pall_Gonfiato : #Coronavirus, il #bollettino di mercoledì 10 febbraio: 336 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Commenta per primo Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 12.956 nuovi casi disu 310.994 tamponi effettuati (tra molecolari e antigenici), che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 2.668.266. I decessi sono stati 336, con il totale delle vittime nel ...Nelle ultime 24 ore sono stati 12.956 i nuovi casi diregistrati in Italia, mentre ieri erano stati 10.630 . Aumentano i tamponi effettuati: ... È questo il quadro che emerge dal...Nelle ultime ventiquattro ore 16.467 guariti E' di 12.956 nuovi positivi la crescita del Coronavirus oggi in Italia. Il dato è stato riportato dal bollettino della protezione civile nazionale nel ...(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Sono 12.956 i nuovi casi di coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono, invece, 336. Lo si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute.