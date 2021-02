Coronavirus | il bollettino di oggi 10 febbraio | 12 956 contagi e 336 morti 51 nel Lazio Allarme varianti in Abruzzo

Corriere : In Italia 12.956 nuovi casi e 336 morti: l'ultimo bollettino - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino: nelle ultime 24 ore 12.956 nuovi casi e 336 morti - CosenzaPage : Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 10 febbraio 2021: 34.735 (+214 rispetto a ieri) - -… - infoitinterno : Coronavirus, bollettino 10 febbraio: contagi e morti, meglio di una settimana fa. Verso dati da 'zona bianca'? - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: #Coronavirus: tornano a scendere leggermente i pazienti #Covid19, oggi sono 171 di cui 29 in terapia intensiva. Oggi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Sono 669 i nuovi contagi diin Piemonte secondo ildi oggi, 10 febbraio, pari al 3,5% dei 18.882 tamponi eseguiti. I morti comunicati dall'Unità di Crisi della Regione sono 18 di cui nessuno verificatosi ...I nuovi casi sono a fronte di 4718 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dalla task - force ligure per l'emergenzasul territorio. Dal...Sono 12.956 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 10 febbraio, resi noti nei dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri ...Sono 2.412 le persone attualmente positive al Coronavirus in tutta la Provincia di Verona. 122 casi nelle ultime 24 ore. Lo riporta la Regione Veneto nel bollettino delle 17 di mercoledì 10 febbraio.