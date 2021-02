Coronavirus: Giani, 'In Toscana 671 nuovi casi su 20.046 test' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Firenze, 10 feb. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 671 su 20.046 test di cui 13.043 tamponi molecolari e 7.003 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,35% (7,1% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Firenze, 10 feb. - (Adnkronos) - "Iregistrati insono 671 su 20.046di cui 13.043 tamponi molecolari e 7.003rapidi. Il tasso deipositivi è 3,35% (7,1% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di

FirenzePost : Coronavirus, Giani: 453 nuovi casi su quasi 16mila test. Toscana verso l’arancione - agenziaimpress : #Coronavirus. #Toscana, dal 14/2 via a #vaccini per categorie prioritarie. Governatore @EugenioGiani : «Più grande… - infoitsalute : Coronavirus, in Toscana 668 positivi in più e 22 deceduti. Vaccini, chiarimenti di Giani sulla fascia tra 55 e 80 a… - infoitinterno : Coronavirus, 668 nuovi casi in Toscana. L'anticipazione di Eugenio Giani - - zazoomblog : Coronavirus Giani: «688 positivi in Toscana su oltre 12mila test» - #Coronavirus #Giani: #positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Giani Coronavirus Toscana, 671 contagi

Ne dà notizia il presidente della Regione Eugenio Giani nel consueto report quotidiano. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Covid Italia, oggi 10.630 contagi e 422 morti, il tasso di positività giù al 3,9%: bollettino 9 febbraio

TOSCANA Sono 453 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 453 su 15.836 ...

Coronavirus, Giani: "Casi in aumento ma situazione sotto controllo" gonews Coronavirus Toscana, 671 contagi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 671 su 20.046 test di cui 13.043 tamponi molecolari e 7.003 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,35% (7,1% ...

Studenti umbri a scuola solo col tampone

Dopo le polemiche trovato l’accordo tra i presidenti delle due Regioni. I ragazzi saranno sottoposti al test gratuito nei plessi dei 4 comuni ...

Ne dà notizia il presidente della Regione Eugenionel consueto report quotidiano. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTOTOSCANA Sono 453 i nuovi contagi diin Toscana secondo il bollettino di oggi anticipato dal presidente della regione Eugenio. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 453 su 15.836 ...I nuovi casi registrati in Toscana sono 671 su 20.046 test di cui 13.043 tamponi molecolari e 7.003 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,35% (7,1% ...Dopo le polemiche trovato l’accordo tra i presidenti delle due Regioni. I ragazzi saranno sottoposti al test gratuito nei plessi dei 4 comuni ...