Coronavirus, Germania in lockdown fino a marzo. In Giappone a rischio spreco milioni di dosi per le siringhe sbagliate (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Germania EPA/SASCHA STEINBACH Drive in tamponi in GermaniaLa Germania si avvia verso un nuovo periodo di lockdown: la nuova maxi serrata potrebbe essere prolungata fino al 7, o addirittura fino al 14 marzo. Il Paese è già in lockdown dal 16 dicembre scorso. La notizia è stata riportata dalla Bild online: il tema è in discussione in vista del vertice fra Stato e regioni di oggi. Stando al tabloid, l’ipotesi di allentare le misure anti Covid dal primo marzo non sarebbe più sul tavolo. Oms Oms L’andamento dei contagi negli ultimi sette giorni nel mondoLa frenata della pandemia nel mondo Segnali positivi arrivano dall’ultimo report dell’Oms che registra un calo globale sull’andamento della pandemia di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021)EPA/SASCHA STEINBACH Drive in tamponi inLasi avvia verso un nuovo periodo di: la nuova maxi serrata potrebbe essere prolungataal 7, o addiritturaal 14. Il Paese è già indal 16 dicembre scorso. La notizia è stata riportata dalla Bild online: il tema è in discussione in vista del vertice fra Stato e regioni di oggi. Stando al tabloid, l’ipotesi di allentare le misure anti Covid dal primonon sarebbe più sul tavolo. Oms Oms L’andamento dei contagi negli ultimi sette giorni nel mondoLa frenata della pandemia nel mondo Segnali positivi arrivano dall’ultimo report dell’Oms che registra un calo globale sull’andamento della pandemia di ...

