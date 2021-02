Coronavirus Emilia Romagna, oggi 930 contagi: bollettino (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 930 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 10 febbraio. Si registrano altri 37 decessi. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 230.078 casi di positività. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 30.664 tamponi e la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3%. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 9.951. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 169 nuovi casi, poi Rimini (152), Ravenna (106), Reggio Emilia (79), Parma (68), Ferrara (66), Modena (65), Imola (64). Seguono le province di Cesena (55), Forlì (54) e Piacenza (52). ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 930 i nuovidiinsecondo ildi, 10 febbraio. Si registrano altri 37 decessi. Dall'inizio dell'epidemia da, insi sono registrati 230.078 casi di positività. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 30.664 tamponi e la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3%. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 9.951. La situazione deinelle province vede Bologna con 169 nuovi casi, poi Rimini (152), Ravenna (106), Reggio(79), Parma (68), Ferrara (66), Modena (65), Imola (64). Seguono le province di Cesena (55), Forlì (54) e Piacenza (52). ...

