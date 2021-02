Coronavirus, che zona è oggi. La Germania prolunga il lockdown fino al 7 marzo. Lorenzo Cesa positivo – LIVE (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 22.00 – Germania in lockdown fino al 7 marzo Angela Merkel ha deciso di prorogare il lockdown in Germania fino al 7 marzo. 17.25 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 febbraio Coronavirus16.20 – Vaccini Covid, la seconda dose di AstraZeneca dopo 12 settimane Vaccino Coronavirus16.00 – Lorenzo Cesa positivo al Coronavirus Lorenzo ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 22.00 –inal 7Angela Merkel ha deciso di prorogare ilinal 7. 17.25 –in Italia, il bollettino del 10 febbraio16.20 – Vaccini Covid, la seconda dose di AstraZeneca dopo 12 settimane Vaccino16.00 –al...

fattoquotidiano : Coronavirus, Oms: “All’istituto di virologia di Wuhan stiamo raccogliendo dati che finora nessuno aveva mai ottenut… - AndreaBricchi77 : Ma come fai a dire una cosa del genere? “Gli italiani che non ci sono più GRAZIE al coronavirus?”. Ma non è possibi… - Alessio26120090 : RT @LeveHome: E che dire. Rendiamoci conto di questo bene la #Cina stia facendo al mondo. Pensavate che l'unico problema fosse il #coronav… - grecale66 : RT @actarus1070: Che il coronavirus stava diventando più innocuo e hanno introdotto il vaccino per compensare l'indebolimento del coronavir… - Marko_Morandi : RT @giuz73: @Zippo88lrr Un recentissimo studio del King' College di Londra conferma che la variante inglese non mostra profili di gravità m… -