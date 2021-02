Coronavirus, balzo dei nuovi positivi nelle Marche: sono 421 in un giorno, più di metà nell'Anconetano/ La mappa del contagio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ANCONA - Epidemia di Coronavirus , sono stati i nuovi positivi segnalati oggi, mercoledì 10 febbraio, dal Gores nelle Marche . Un dato in crescita (ieri erano 270) ma legato ad un numero più alto di ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ANCONA - Epidemia distati isegnalati oggi, mercoledì 10 febbraio, dal Gores. Un dato in crescita (ieri erano 270) ma legato ad un numero più alto di ...

