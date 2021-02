Coronavirus, altri 8 morti nelle ultime 24 ore nelle Marche, ma calano i ricoverati/ Il contagio nelle regioni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ANCONA - Epidemia di Coronavirus , sono stati 8 i morti segnalati oggi, martedì 9 febbraio, dal Gores nelle Marche . Si tratta di 6 donne e 2 uomini, tutti già affetti da altre malattie. Le vittime ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ANCONA - Epidemia di, sono stati 8 isegnalati oggi, martedì 9 febbraio, dal Gores. Si tratta di 6 donne e 2 uomini, tutti già affetti da altre malattie. Le vittime ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri In Israele, king Bibi Netanyahu processa lo Stato

... che ottiene milioni di vaccini per i suoi cittadini quando i leader di altri paesi illuminati che ... Il suo ruolo di accentratore assoluto nella gestione del coronavirus ne hanno fatto il responsabile ...

Covid Liguria, oggi 364 nuovi contagi: i dati

Sono 7 i decessi nelle ultime 24 ore Sono 364 i nuovi contagi di Coronavirus n Liguria secondo il bollettino di oggi, 10 febbraio. Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi sono a fronte di 4718 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati ...

Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 12.956 casi con 310.994 tamponi e 336 vittime Il Sole 24 ORE COVID: Il punto in Lombardia

e di 11 quelli in altri reparti, arrivati a 3.564. E sono 39 i decessi, per un totale da inizio pandemia di 27.598. In Regione - come ha detto il direttore generale Welfare Marco Trivelli - sono ...

Covid, il dramma continua: altri 12 morti. Ma calano i ricoverati

PERUGIA - Notizie drammatiche da un lato, incoraggianti dall'altro: questa la fotografia dell'andamento del coronavirus in Umbria secondo i dati aggiornati dalla Regione al 10 ...

