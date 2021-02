Coronavirus a Torre del Greco | il sindaco comunica altri tre decessi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – La situazione legata alsta diventando drammaticamente complicata nel comune didel. Continua a salire il numero delle vittime con le trete ieri dalPalomba dopo il consueto aggiornamento al Centro operativo Comunale. Si tratta di tre persone: un 66enne, un 80enne e un 86enne. Per quest’ultimo la positività è stata accertata post mortem. “Esprimo massima vicinanza – le parole del, Giovanni Palomba – alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell’ intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sono 52 i nuovi casi di contagio da Covid-19. Al contempo si registrano anche 20 guarigioni (i dati si riferiscono al 9 febbraio). Sale a 881 il numero di cittadini attualmente positivi: 868 posti in ...