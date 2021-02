Coronavirus, a Santeramo (Bari) insegnante muore a 44 anni. Il fratello: "Per lei la scuola era tutto, ma temo sia stata contagiata in classe" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Maria Lobefero insegnava nella primaria della Hero Paradiso, nei giorni scors il sindaco avava lanciato l'allarme focolai nelle sucole. "Non aveva malattie pregresse, ma purtroppo era obesa”, racconta il fratello Beppe Leggi su repubblica (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Maria Lobefero insegnava nella primaria della Hero Paradiso, nei giorni scors il sindaco avava lanciato l'allarme focolai nelle sucole. "Non aveva malattie pregresse, ma purtroppo era obesa”, racconta ilBeppe

