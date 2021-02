Coronavirus | a Bacoli il primo 80enne vaccinato | “Giornata storica”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “È ildi questaper la nostra comunità.e Monte di Procida, unite, nel luogo che è stato etichettato come il centro vaccinale più bello e suggestivo d’Italia. Al Parco Vanvitelliano, con Asl Napoli 2 Nord e Protezione Civile, per uscire presto dall’incubo della pandemia. Faremo sempre di più, faremo sempre meglio. Un vaccino alla volta”. Così Josi Gerardo Della Ragione sindaco disul proprio profilo Facebook. “Noi abbiamo circa 50mila anziani nel nostro territorio e le iscrizioni in piattaforma raggiungono 13mila”. Lo ha dichiarato Antonio D’Amore, Direttore Generale Asl Napoli 2, intervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato ...

Per Pina Tommasielli, componente dell'unità di crisi sul coronavirus della Regione, questa ... Ma è Bacoli la sede più suggestiva: nell'Ostrichina della Casina Vanvitelliana, già set di Pinocchio. A ...L'azienda sanitaria che copre l'area a Nord del capoluogo ha aperto punti vaccinali straordinari, anche nel palazzo dell'Ostrichina di Bacoli presso la Casina Vanvitelliana. 'Abbiamo attivato 16 ...Bacoli (Na) – "È il primo vaccinato di questa giornata storica per la nostra comunità. Bacoli e Monte di Procida, unite, nel luogo che è stato etichettato come il centro vaccinale più bello e suggesti ...