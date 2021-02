Corona virus: Italia, 410111 attualmente positivi a test (-3856 in un giorno) con 92338 decessi (336) e 2165817 guariti (16467). Totale di 2668266 casi (12956) Dati della protezione civile: effettuati 310994 tamponi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 410111 attualmente positivi a test (-3856 in un giorno) con 92338 decessi (336) e 2165817 guariti (16467). Totale di 2668266 casi (12956) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 310994 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 10 febbraio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(336) e).di) proviene da Noi Notizie..

