Coppia scomparsa Bolzano, ucciso prima il marito? Madè Neumair: «Temo per la mia incolumità» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'Adige, a oltre cinque settimane dalla scomparsa, non ha ancora restituito il corpo di Peter Neumair. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Bolzano in mattinata sono riscesi nel fiume nel punto... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'Adige, a oltre cinque settimane dalla, non ha ancora restituito il corpo di Peter. I sommozzatori dei vigili del fuoco diin mattinata sono riscesi nel fiume nel punto...

bizcommunityit : Coppia scomparsa Bolzano, ucciso prima il marito? Madè Neumair: «Temo per la mia incolumità» - infoitinterno : Coppia scomparsa Bolzano, ucciso prima il marito? Madè Neumair: «Temo per la mia incolumità» - Il… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Coppia scomparsa: sospese le ricerche nell'#Adige Nessun riscontro nel 'punto' sospetto. #ANSA - lalibe3 : @chilhavistorai3 Fantascienza o pazzia?cuore x la coppia scomparsa ?? - msn_italia : Coppia scomparsa Bolzano, ucciso prima il marito? Madè Neumair: «Temo per la mia incolumità» -