Coppia Bolzano: non era il corpo di Peter Neumair quello nell'Adige (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Colpo di scena nella vicenda della Coppia di Bolzano, è di questi minuti la notizia che non c'è nessun corpo sul fondo dell'Adige. Intanto si attende la giornata di giovedì per conoscere le sorti di Benno Neumair, unico indagato per la morte dei genitori; il ragazzo è stato arrestato lo scorso 29 gennaio. Fino ad ora è stato ritrovato solo il corpo della mamma di Benno, Laura Perselli. Coppia Bolzano: non era il corpo di Peter Neumair I vigili del fuoco non hanno lasciato spazio al dubbio, quell'ombra avvistata a circa due metri di profondità nel fiume Adige non era il corpo di Peter Neumair. Solo nei giorni scorsi l'annuncio, seguito a ...

